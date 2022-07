Το Sound Of 007 έρχεται με αφορμή την 60 η επέτειο από τη δημιουργία του αγαπημένου κινηματογραφικού franchise

Τα Bond themes τους πρόκειται να ερμηνεύσουν οι Garbage και Shirley Bassey στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, σε ένα one-off charity concert με τίτλο The Sound Of 007. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με αφορμή την 60η επέτειο από τη δημιουργία του αγαπημένου κινηματογραφικού franchise, η πρώτη ταινία του οποίου (Dr. No) κυκλοφόρησε στις αίθουσες στις 4 Οκτωβρίου του 1962

Το event θα πραγματοποιηθεί σε curation του συνθέτη του Bond, David Arnold, και θα περιλαμβάνει φυσικά Bond soundtracks καλλιτεχνών συμπεριλαμβανομένων των Garbage και Shirley Bassey, όπως και διάφορων special guests σαν τη Celeste. Η Royal Philharmonic Concert Orchestra θα συνοδεύσει τους καλλιτέχνες, με μαέστρο τον Nicholas Dodd.

Οι Garbage πρόκειται να ερμηνεύσουν το κομμάτι “The World Is Not Enough”, το δικό τους theme της ομώνυμης Bond film του 1997, με την Bassey να τους συνοδεύει.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση της τραγουδίστριας των Garbage, Shirley Manson, στο Instagram.