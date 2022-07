Μια θαυμάστριά του έδιωξε ο Eddie Vedder από συναυλία των Pearl Jam στη Ζυρίχη, εξαιτίας της βίαιης συμπεριφοράς της κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους στο Hallenstadion.

Ο frontman του συγκροτήματος απέπεμψε τη γυναίκα από το κοινό, η οποία φαίνεται πως χτυπούσε έναν άνδρα που στεκόταν μπροστά της και βιντεοσκοπούσε τη συναυλία κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του κομματιού “Animal”.

«Ανάψτε τα φώτα παρακαλώ», φώναξε ο Vedder στο stage crew μέσα από το μικρόφωνο, έχοντας σταματήσει την ερμηνεία του. «Hey, hey, hey, hey, hey — είδα όλο το σκηνικό. Ξέρω ότι σε ενοχλούσε. Ήσουν εκνευρισμένη επειδή το βιντεοσκοπούσε όλη την ώρα. Ήταν σε ολόκληρη τη συναυλία ή μήπως μόνο τώρα; Τώρα που ήρθα από εδώ. Ήταν όλη την ώρα; Ναι, βιντεοσκοπεί όπως όλοι».

Ο ίδιος συνέχισε: «Το ζήτημα έχει ως εξής, ξέρω ότι σε εκνεύρισε, όμως δεν μπορείς ούτε εσύ να χτυπάς έναν άνθρωπο στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, ακόμη κι αν είσαι γυναίκα. Εκτιμώ το γεγονός ότι μπορεί να είσαι δυνατή. Σταμάτα να τον χτυπάς, έφυγες από εδώ. Η βία απαγορεύεται. Λυπάμαι κυρία μου, δεν επιτρέπεται η βία. Θα μπορούσες να μου έχεις κάνει νόημα. Κοιτούσα ακριβώς σε εσένα. Λυπάμαι γι΄αυτό, απλά δεν είναι cool. Δεν χτυπάμε ανθρώπους. Sorry».

Αφού η γυναίκα αποπέμφθηκε από τον συναυλιακό χώρο, το συγκρότημα συνέχισε τη συναυλία παρουσιάζοντας κομμάτια όπως τα “Present Tense”, “In Hiding” και “Jeremy”.

Δείτε υλικό από το περιστατικό:

Eddie Vedder stopped Pearl Jam's gig in Zurich to throw out a fan who started hitting the man in front of her for filming the band's performance of "Animal." https://t.co/oVtjnzReJd pic.twitter.com/P1l2lpmi4k