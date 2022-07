"The silly people sing ‘Don’t Look Back in Anger’," τραγουδά ο πάλαι ποτέ frontman των Smiths, στο κομμάτι που εμπνεύστηκε από την τρομοκρατική επίθεση στο Manchester Arena το 2017

Ένα beef με τους Oasis και τους θαυμαστές τους αποφάσισε να ανοίξει ο Morrissey με το ολοκαίνουριο κομμάτι του, “Bonfire of Teenagers”, το οποίο και αναφέρεται στην πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα στο Manchester Arena το 2017, κατά τη διάρκεια συναυλίας της Ariana Grande.

Όταν έλαβε χώρα η επίθεση που ο Morrissey αποκαλεί «το βρετανικό 9/11», το κομμάτι “Don’t Look Back in Anger” των Oasis από το 1995 βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο, ως ένας ύμνος της πόλης που εκείνη την περίοδο προσπαθούσε να διαχειριστεί το συλλογικό πένθος, αλλά και το βαθύτατο τραύμα που προκάλεσε η επίθεση. Σε αυτήν την επαναφορά βοήθησε και η ερμηνεία του κομματιού από τον Liam Gallagher στο One Love Manchester, το μουσικό δηλαδή event που η Grande διοργάνωσε μετά την επίθεση ως έναν τρόπο να μαζευτούν χρήματα για τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και για να τιμήσει τη μνήμη τους.

Αυτήν την επαναφορά του κομματιού των αδερφών Gallagher φαίνεται πως επικρίνει και κοροϊδεύει ο Moz στο νέο του κομμάτι, τραγουδώντας πιο συγκεκριμένα: “And the silly people sing ‘Don’t Look Back in Anger’/ And the morons sing and sway: ‘Don’t Look Back in Anger’/ I can assure you I will look back in anger ’till the day I die”.

Ο Morrissey παρουσίασε το κομμάτι κατά τη διάρκεια του Las Vegas residency του ίδιου, δηλώνοντας στο κοινό: «Αυτό το κομμάτι είναι καινούριο, είναι για το βρετανικό 9/11… Προφανώς στην εύθυμη παλιά καλή Αγγλία, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αναφέρονται σε αυτό - όμως εγώ θα το κάνω». Σύμφωνα με τον ίδιο, πρωταγωνίστρια του κομματιού είναι μια θηλυκή θαυμάστρια της Grande που βρίσκεται στη συναυλία της και χάνει τη ζωή της. “Oh, you should’ve seen her leave for the arena/ On the way, she turned and waved and smiled: ‘Goodbye'”, τραγουδά με την χαρακτηριστική βαρύτονη φωνή του.

Πολλοί από τους θαυμαστές του Morrissey αναφέρθηκαν μέσα από το Twitter στο κομμάτι, εκφράζοντας την άποψή τους γι’ αυτό. Όπως ήταν αναμενόμενο, η κριτική που ασκεί ο τραγουδοποιός δεν άρεσε σε όλους, με πολλά σχόλια να κάνουν λόγο για προσβολή των ανθρώπων της πόλης του Manchester, που ακόμη θρηνούν τα 22 θύματα εκείνης της βραδιάς, πολλά εκ των οποίων υπήρξαν μικρά παιδιά.