Τρία ρεκόρ από τα Guinness World Records έσπασε η Kate Bush με το “Running Up That Hill”, γεγονός που ευθύνεται φυσικά στην τεράστια επιτυχία που σημειώνει το κομμάτι στα charts παγκοσμίως, έπειτα από την πρόσφατη χρήση του στο soundtrack του Stranger Things.

Το κομμάτι από τον δίσκο Hounds Of Love του 1985 έφτασε στο Νούμερο Ένα του UK singles chart στις 7 Ιουνίου, 37 ολόκληρα χρόνια από την τελευταία φορά που είχε βρεθεί τόσο ψηλά στα charts, τότε στην τρίτη θέση. Ακόμη μια εμφάνισή του στα charts είχε σημειωθεί και το 2012, μετά την χρήση του στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου.

Σύμφωνα λοιπόν με τα Guinness World Records, η Bush κατάφερε να αποκτήσει τους παρακάτω τίτλους χάρη στην επαναφορά του “Running Up That Hill” στην επικαιρότητα: αυτόν της μεγαλύτερης σε ηλικία γυναίκας που φτάνει στο Νούμερο Ένα των charts, αυτόν για το μεγαλύτερο διάστημα που χρειάζεται ένα κομμάτι για να φτάσει σε αυτή τη θέση στα charts, αλλά και έναν ακόμη, για το μεγαλύτερο χρονικό κενό μεταξύ των στιγμών που μία καλλιτέχνις αποκτά ένα κομμάτι στο Νούμερο Ένα των charts.

Η Cher ήταν η τραγουδίστρια που κατείχε προηγουμένως τον τίτλο για τη γηραιότερη τραγουδίστρια που φτάνει στο Νούμερο Ένα των charts με το κομμάτι “Believe” του 1998, όταν η ίδια ήταν 52 ετών. Η ίδια μάλιστα συνεχάρη την 63χρονη σήμερα Bush που έσπασε το εν λόγω ρεκόρ, γράφοντας “Bravo Kate” στο Twitter της. «Τα ρεκόρ υπάρχουν για να σπάνε. Θυμάστε παλιά, όταν οι γυναίκες δεν κατάφερναν να πουλήσουν πολλούς δίσκους παρά για λίγο μόλις καιρό από την κυκλοφορία της μουσικής τους; Χρειάστηκε να παλέψουμε πολύ με το πέπλο της τεστοστερόνης και το κάναμε ώστε τα κορίτσια που έρχονται μετά από εμάς να τραγουδούν όσο αυτά επιθυμούν. Με πολύ μεγάλο σεβασμό.» συμπλήρωσε η ίδια.

Το “Running Up That Hill” χρειάστηκε 36 χρόνια και 310 ημέρες ώστε να φτάσει στην κορυφή, ενώ σύμφωνα με το Guinness World Records, το κομμάτι αποκαθήλωσε το “Last Christmas” των Wham!, που είχε χρειαστεί 36 χρόνια και 23 ημέρες για να σκαρφαλώσει στην κορυφή των βρετανικών charts, τον Ιανουάριο του 2021.

Το πρώτο Νούμερο Ένα της Bush στα βρετανικά charts είχε σημειωθεί το 1978, με το ντεμπούτο single της, το κλασικό “Wuthering Heights”. Ο προηγούμενος καλλιτέχνης που είχε σπάσει το ρεκόρ με το μεγαλύτερο κενό μεταξύ δύο κομματιών του στην κορυφή των charts ήταν ο Tom Jones. Το πρώτο του chart-topper υπήρξε το “Green, Green Grass Of Home” το 1967, για να επανέλθει στην κορυφή το 2009 με τη συνεργασία του με τους Rob Brydon και Ruth Jones στο “Barry Islands In The Stream”.

Το “Running Up That Hill (A Deal With God)” συνεχίζει ακάθεκτο να είναι το πιο streamed κομμάτι σε ολόκληρο τον κόσμο για τον Ιούνιο, με την Bush να δηλώνει πανευτυχής με την αναπάντεχη αυτή επιτυχία του, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά.