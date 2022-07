Το εντυπωσιακό εξώφυλλο του Renaissance αποκάλυψε η λαμπερή Beyoncé το προηγούμενο βράδυ, «ρίχνοντας» όπως ήταν αναμενόμενο το διαδίκτυο μετά την δημοσιοποίησή του.

Το εξώφυλλο του νέου της δίσκου αποτελεί έναν φόρο τιμής στον αναγεννησιακό πίνακα της Lady Godiva δια χειρός John Collier, όπως και στην εμβληματική είσοδο της Bianca Jagger στο Studio 54 το 1977

Σχετικά με τον δίσκο, η Beyoncé γράφει: «Η πρόθεσή μου ήταν να δημιουργήσω ένα safe place, έναν τόπο όπου η επίκριση δεν θα χωρά. Έναν χώρο δίχως τελειομανία και overthinking. Έναν τόπο για να ουρλιάξει κανείς και να νιώσει την ελευθερία. Εύχομαι να σας αρέσει αυτή η μουσική. Αποτέλεσε ένα όμορφο ταξίδι εξερεύνησης. Εύχομαι να σας εμπνεύσει ώστε να απελευθερωθείτε. Ha! Και να νιώσετε όσο μοναδικοί, δυνατοί και sexy πραγματικά είστε».

Το Renaissance πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 29 Ιουλίου. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα κυκλοφόρησε και το house-inspired lead single του, το “Break My Soul”, στο οποίο και χρησιμοποιούνται samples των εμβληματικών house anthems των Robin S. και Big Freedia, “Show Me Love” και “Explode”.

Beyoncé’s “RENAISSANCE” album cover pays homage to the historic Renaissance painting of noblewoman Lady Godiva.



It also pays homage to the iconic entrance by Bianca Jagger at Studio 54 where she arrived on a horse. pic.twitter.com/GGeIdQLVkc