Μια ξεχωριστή νύχτα χάρισαν οι Pearl Jam σε έναν θαυμαστή τους που πάσχει από τη νόσο του κινητικού νευρώνα τερματικού σταδίου, κατά τη διάρκεια συναυλίας τους στο Βερολίνο στις 21 Ιουνίου.

Ο Roland Mandel είχε αγοράσει εισιτήρια για να δει το αγαπημένο του συγκρότημα το 2019, για να τους δει στην προγραμματισμένη για το 2020 περιοδεία τους. Η περιοδεία αυτή φυσικά ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας, ενώ στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι τον επαναπρογραμματισμό της, ο Mandel διαγνώστηκε με την νόσο του κινητικού νευρώνα ή εν συντομία ALS.

Ο Roland Mandel που πλέον βρισκόταν καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο δεν θα μπορούσε πλέον να βρει ένα προσβάσιμο κάθισμα στο Berlin Waldbühne, μιας που παρά την χωρητικότητα 22,000 θεατών του σταδίου, οι μόλις 12 αναπηρικές θέσεις ήταν ήδη sold out.

H οικογένεια και οι φίλοι του Mandel αποφάσισαν τότε να γράψουν μια επιστολή στους διοργανωτές, εξηγώντας την περίπτωση του δικού τους ανθρώπου, ενώ ξεκίνησαν και μια καμπάνια στα social media, ζητώντας από τους Pearl Jam να παίξουν το αγαπημένο του κομμάτι από τη δισκογραφία τους, το “Rearviewmirror” του 1993.

Οι προσπάθειές τους είχαν αποτέλεσμα, με τον Mandel να εξασφαλίζει τελικά μια θέση στη συναυλία, όχι από τον χώρο του κοινού, αλλά από το πλάι του ίδιου του stage!

Ο Eddie Vedder και η παρέα του αποφάσισαν μάλιστα να ερμηνεύσουν μια διασκευή του “I Believe in Miracles” των Ramones πριν ο Mandel βρεθεί onstage. Και παρότι οι ίδιοι δεν ερμήνευσαν τελικά το “Rearviewmirror”, ολόκληρο το στάδιο χάρισε μια μοναδική βραδιά στον μεγάλο θαυμαστή του συγκροτήματος, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.

Δείτε την ιδιαίτερη στιγμή που χάρισαν οι Pearl Jam στον Mandel εδώ:

What a moment! We did it everyone. Here’s Roland getting to live out a dream and getting a wonderful ovation. @AxelPicker #RVMforRoland #pearljam pic.twitter.com/LU1z3yM1tv