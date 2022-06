Πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει ο πέμπτος τόμος της διαχρονικής συλλογής του συγκροτήματος, που τιτλοφορείται Pulse of the Early Brain;

Την κυκλοφορία ενός νέου Switched On Compilation ανακοίνωσαν οι Stereolab, οι οποίοι και έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο του κομμάτι, “Robot Riot”. Η συλλογή θα τιτλοφορείται Pulse of the Early Brain και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 2 Σεπτεμβρίου από τις Warp/Duophonic UHF Disks.

Το “Robot Riot” αποτελεί ένα κομμάτι που έγραψε το συγκρότημα για ένα άγαλμα που δημιούργησε ο συνεργάτης τους, Charles Long, με τον οποίο δούλεψαν το 1995 στο EP Music for the Amorphous Body Study Center.

To Pulse of the Early Brain θα είναι διαθέσιμο σε 3xLP, με έγχρωμα βινύλια και ένα Mirriboard sleeve pressing διαθέσιμο για έναν θαυμαστή του συγκροτήματος που θα κάνει sign up στη Duophonic UHF Disks mailing list. Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη και σε διπλό CD και σε όλες τις πλατφόρμες streaming.

Το προηγούμενο installment της συλλογής Switched On ήταν το Electrically Possessed του 2021, το οποίο και μπορείτε να ακούσετε πιο κάτω.

Ακούστε εδώ το “Robot Riot”: