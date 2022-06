Τη hip hop συνεργασία της χρονιάς κυκλοφόρησαν οι Eminem και Snoop Dogg με το “From The D 2 The LBC”, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες streaming.

Το κομμάτι αποτελεί έναν ύμνο στους τόπους καταγωγής των δύο καλλιτεχνών, το Detroit και το Long Beach, με τους ίδιους να rap-άρουν στο refrain του: “Put your doobies high if you reside in 213, let’s see them blunts raised / Whether you east side or west side of the 313, let’s see them guns blaze”.

Το κομμάτι συνοδεύεται από ένα (εν μέρει) animated video σκηνοθεσίας James Larese, όπου οι δύο καλλιτέχνες μεταμορφώνονται σε Bored Ape-style avatars. Μάλιστα, Em και Snoop παρουσίασαν πρόσφατα ζωντανά το κομμάτι στο Ape Fest 2022.

Δείτε εδώ το video για το “From The D 2 The LBC”:

Το “From The D 2 The LBC” αποτελεί το δεύτερο single του Eminem για αυτήν τη χρονιά, μετά τη συνεργασία του με τον CeeLo Green στο κομμάτι που ο Dr. Dre ανέλαβε την παραγωγή, με τίτλο “The King And I”. Αυτό ηχογραφήθηκε για την ταινία Elvis και περιλαμβάνει ένα sample του “Jailhouse Rock”.

Από την άλλη πλευρά, ο Snoop Dogg κυκλοφόρησε τον τελευταίο του δίσκο με τίτλο BODR τον Φεβρουάριο. Ακρωνύμιο για το Back On Death Row, ο δίσκος αποτελεί την πρώτη κυκλοφορία του Snoop στη Death Row Records μετά από 26 ολόκληρα χρόνια.