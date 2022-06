Τον τέταρτο δίσκο της καριέρας τους με τίτλο You & Me επανακυκλοφορούν οι Walkmen, σε ένα Deluxe Reissue για τους φανατικούς θαυμαστές τους. Η Sun Studio Edition του δίσκου, remastered από τον Chris Colbert, περιλαμβάνει μια ολόκληρη πλευρά με ολοκαίνουρια live studio takes, ενώ αυτή θα κυκλοφορήσει σε ψηφιακό και 2xLP format. Το συγκρότημα από τη Νέα Υόρκη κυκλοφόρησε επίσης video από τα sessions για το “Canadian Girl (Sun Studio Version)”, αλλά και το “Louisiana (Sun Studio Version).”

Το You & Me κυκλοφόρησε το 2008 και αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους δίσκους της καριέρας των Walkmen. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε στο θρυλικό Sun Studio του Memphis, ενώ στις ηχογραφήσεις αυτού συμμετείχε και ένα τοπικό ensemble μουσικών χάλκινων πνευστών, που αποτελείτο από τους Jason Yasinsky, Jeremy Shrader, Sean Murphy, Paul Brandenburg και Ben Cauley.

Οι Walkmen κυκλοφόρησαν τον τελευταίο τους δίσκο, Heaven, το 2012. Ο bandleader του συγκροτήματος, Hamilton Leithauser, έχει έκτοτε κυκλοφορήσει δύο solo δισκογραφικές δουλειές, τους δίσκους Black Hours και The Loves of Your Life, όπως και το I Had a Dream That You Were Mine, που αποτελεί μια συνεργασία του με τον Rostam.