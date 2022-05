Τρία νέα κομμάτια ερμήνευσαν οι National σε πρόσφατη συναυλία τους στην Pamplona της Ισπανίας, με το συγκρότημα να επιστρέφει στις live touring υποχρεώσεις του για πρώτη φορά από το 2019.

Ο Matt Berninger και η παρέα του ερμήνευσαν στο Baluarte της Pamplona τα νέα κομμάτια “Grease In Your Hair (Birdie)”, “Tropic Morning News (Havisham)” και “Bathwater (Mount Auburn)” στη μέση του set τους, όπου και παρουσίασαν δουλειές τους από όλη την μουσική τους καριέρα.

Δείτε εδώ το full set-list και υλικό από τη συναυλία:

The National en Pamplona pic.twitter.com/1wpWe6Rq7x — Iñigo Díaz de Cerio (@inigodcv) May 29, 2022

El final del concierto de @thenational en ⁦#Pamplona no ha podido ser más bonito. pic.twitter.com/HPDPDYcdoX — Juan Ortiz Irache (@juanortizirache) May 28, 2022

The National – Baluarte in Pamplona, Spain, Set List

‘Don’t Swallow the Cap’

‘Mistaken for Strangers’

‘I Should Live in Salt’

‘Bloodbuzz Ohio’

‘I Need My Girl’

‘This Is the Last Time’

‘The System Only Dreams in Total Darkness’

‘Grease in Your Hair (Birdie)’ – new song

‘Light Years’

‘Slow Show’

‘Guilty Party’

‘Day I Die’

‘Tropic Morning News (Haversham)’ – new song

‘Pink Rabbits’

‘Rylan’

‘England’

‘Graceless’

‘Fake Empire’

‘About Today’

Encore:

‘Bathwater (Mount Auburn)’ – new song

‘Mr. November’

‘Terrible Love’

‘Vanderlyle Crybaby Geeks’

Πρόσφατα, οι National αποκάλυψαν ότι δουλεύουν πάνω σε νέα μουσική, μοιράζοντας μάλιστα στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες από τις πρόβες των ίδιων, ενόψει της καλοκαιρινής τους περιοδείας. Σύμφωνα με δήλωση του Bryce Dessner από τον περασμένο Μάρτιο, ο επερχόμενος δίσκος του συγκροτήματος, το follow-up του I Am Easy To Find από το 2019, θα αποτελεί την επιστροφή στον «κλασικό τους ήχο», διαθέτοντας παράλληλα «πολλή ενέργεια».