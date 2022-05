Το πρώτο της single μετά από τρία ολόκληρα χρόνια κυκλοφόρησε η Sky Ferreira, με τίτλο “Don’t Forget”. Το κομμάτι αποτελεί κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο single του πολυαναμενόμενου δεύτερου δίσκου της Ferreira με τίτλο Masochism.

Co-produced μαζί με τον Jorge Elbrecht, το “Don’t Forget” χαρακτηρίζεται από electropop beat με ’80s synths, με την Ferreira να τραγουδα: “Honey, you can see that it’s a rotten world/ I don’t need you to save me/ I don’t need to deceive you/ I am the real bad girl”.

Η Ferreira είχε προσφέρει μερικά hints για την κυκλοφορία του “Don’t Forget” περίπου πριν από δύο μήνες, μέσα από σχετικό Instagram Story για το νέο της LP. Για την ώρα δεν γνωρίζουμε ωστόσο πότε αυτό πρόκειται να κυκλοφορήσει επίσημα.

Το Masochism υποτίθεται πως είναι έτοιμο πολύ καιρό τώρα, με την τραγουδίστρια να μιλά για την κυκλοφορία του τα τελευταία 7 χρόνια, όταν και ανακοίνωσε τον τίτλο του. Το 2019 είχε κυκλοφορήσει μάλιστα το κομμάτι “Downhill Lullaby”, το οποίο και θεωρείτο τότε το lead single του δίσκου.

Μετά από αυτό η Ferreira συμμετείχε στο “Cross You Out” της Charli XCX, έκανε ένα guest στον δίσκο του Beck, Hyperspace, και κυκλοφόρησε ένα cover για το κομμάτι του David Bowie, “All the Madmen”. Η ίδια έχει επίσης συμμετάσχει ως ηθοποιός στο Baby Driver, στο Twin Peaks revival, και σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του Twilight Zone.

Ακούστε εδώ το “Don’t Forget”: