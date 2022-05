Την κυκλοφορία ενός tribute δίσκου για τον Brian Wilson ανακοίνωσαν οι μοναδικοί She & Him, οι οποίοι και δημοσιοποίησαν ένα Beach Boys cover για το κομμάτι “Darlin’”. O δίσκος θα φέρει τον τίτλο Melt Away: A Tribute To Brian Wilson και πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 22 Ιουλίου από την Fantasy Records.

Το duo των M. Ward και Zooey Deschanel συνεργάζεται μάλιστα και με τον ίδιο τον Wilson στον δίσκο, σε μια νέα εκδοχή του κομματιού “Do It Again”.

Δείτε εδώ το χαριτωμένα goofy video για το cover του “Darlin”, το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε το 1967 στον δίσκο των Beach Boys, Wild Honey.

Η tracklisting του Melt Away: A Tribute To Brian Wilson: