Για τον νέο δίσκο των Muse τοποθετήθηκε ο frontman του συγκροτήματος, Matt Bellamy, ο οποίος και δήλωσε ότι «το Will Of The People θα είναι ένα greatest hits album αποτελούμενο από νέα κομμάτια».

Το μουσικό trio από το Teignmouth, που επέστρεψε τον Ιανουάριο με το κομμάτι “Won’t Stand Down”, πρόκειται να κυκλοφορήσει τον νέο του δίσκο στις 26 Αυγούστου από τη Warner Records.

Μιλώντας στην ιστοσελίδα του ΝΜΕ, ο Bellamy εξήγησε ότι το συγκρότημα έγραψε τον δίσκο ως απάντηση στη δισκογραφική τους, που τους ζητούσε να κυκλοφορήσουν έναν best of δίσκο. Καθώς οι Muse δεν επιθυμούσαν κάτι τέτοιο, αποφάσισαν να γράψουν «ένα greatest hits album αποτελούμενο από νέα κομμάτια».

«Αυτό σημαίνει ότι ο δίσκος μπορεί να έχει μέσα ένα metal κομμάτι – και αυτό θα είναι βέβαια το καλύτερο metal κομμάτι που έχουμε γράψει ποτέ. Ή μπορεί να υπάρχει μια soft μπαλάντα, ένα ερωτικό κομμάτι, που θα είναι επίσης τα καλύτερα που έχουμε γράψει ποτέ» συνέχισε ο ίδιος. «Είναι ένα μοντάζ από τα καλύτερα των Muse. Είναι ένα νέο take σε όλα τα μουσικά είδη με τα οποία έχουμε καταπιαστεί στο παρελθόν».

Αναμένουμε με αγωνία να ακούσουμε λοιπόν τη νέα δισκογραφική δουλειά των Muse, οι οποίοι και πρόκειται να εμφανιστούν αυτό το καλοκαίρι στο Ejekt Festival.