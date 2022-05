Την κυκλοφορία του νέου τους δίσκου, Hellfire, έκαναν γνωστή οι black midi, οι οποίοι και κυκλοφόρησαν το lead single του με τίτλο “Welcome to Hell”. Ο δίσκος πρόκειται να προσγειωθεί στα δισκοπωλεία στις 15 Ιουλίου από την Rough Trade Records, ενώ το δημοφιλές trio αναμένεται να βρεθεί αυτό το καλοκαίρι σε μια περιοδεία στις ΗΠΑ.

Το Hellfire αποτελεί το follow-up του Cavalcade από την προηγούμενη χρονιά, ενώ αυτό είναι ταυτόχρονα ένα concept album με αναφορές σε θεματικές όπως ο πόνος, η απώλεια και ο θυμός. Σύμφωνα με τον κιθαρίστα/lead vocalist του συγκροτήματος, Geordie Greep, «αν το Cavalcade ήταν ένα δράμα, το Hellfire είναι μια επική ταινία δράσης».

Δείτε πιο κάτω το 2D και 3D animated μουσικό video για το “Welcome to Hell”, το οποίο και σκηνοθέτησε ο Gustaf Holtenäs, όπως και την tracklist και το artwork του Hellfire.

Hellfire Tracklist:

01. Hellfire

02. Sugar/Tzu

03. Eat Men Eat

04. Welcome to Hell

05. Still

06. The Race is About to Begin

07. Dangerous Liaisons

08. The Defence

09. 27 Questions