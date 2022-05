Το νέο τους single με τίτλο “Thin Thing” κυκλοφόρησαν οι Smile των Thom Yorke, Jonny Greenwood και Tom Skinner των Sons of Kemet, το οποίο και αποτελεί ακόμη ένα preview του επερχόμενου ντεμπούτου δίσκου τους, A Light for Attracting Attention.

Το single συνοδεύεται από ένα stop-motion μουσικό video, που μπορείτε να δείτε πιο κάτω, το οποίο και σκηνοθέτησαν οι Cristóbal León και Joaquín Cociña. Τα γυρίσματα του άκρως δυστοπικού visual χρειάστηκαν έξι μήνες για να ολοκληρωθούν, ενώ το τελικό αποτέλεσμα θυμίζει κάτι από David Lynch.

Το A Light for Attracting Attention πρόκειται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 13 Μαΐου και περιέχει προηγούμενα singles του συγκροτήματος, όπως τα “You Will Never Work in Television Again”, “The Smoke”, “Skrting on the Surface”, “Pana-vision” και “Free in the Knowledge”.

Δείτε εδώ το visual του “Thin Thing”: