Έναν δίσκο-συνεργασία πρόκειται να κυκλοφορήσουν οι Diana Ross και Tame Impala, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τα πολύχρωμα poster που έκαναν την εμφάνισή τους σε δρόμους του Λονδίνου πρόσφατα.

Το project που μέχρι στιγμής δεν διαθέτει κάποιον επίσημο τίτλο πρόκειται να κυκλοφορήσει σε παραγωγή του Jack Antonoff και θα περιλαμβάνει μπόλικους special guests. Μεταξύ αυτών είναι μέχρι στιγμής οι Phoebe Bridgers, St. Vincent, Thundercat, Brockhampton και το συγκρότημα του ίδιου του Antonoff, οι Bleachers.

Δείτε το poster για τον δίσκο εδώ:

Η Diana Ross κυκλοφόρησε τον 25ο δίσκο της με τίτλο Thank You τον Νοέμβριο του 2021. Πρόκειται για την πρώτη της δισκογραφική δουλειά από το Every Day Is A New Day του 1999.

Από την άλλη, ο Kevin Parker και η παρέα του βρίσκονται ακόμη σε περιοδεία για την προώθηση του δίσκου τους από το 2020, The Slow Rush. Σύμφωνα βέβαια με τον ίδιο, ο πέμπτος δίσκος του συγκροτήματος αναμένεται να κυκλοφορήσει νωρίτερα από όσο περιμένουμε.