Ένα δείγμα νέας μουσικής τους έδωσαν στη δημοσιότητα οι Yeah Yeah Yeahs, οι οποίοι και αναμένεται να επιστρέψουν στη δισκογραφία το ερχόμενο φθινόπωρο. Το συγκρότημα ανακοίνωσε πως ο νέος τους δίσκος θα κυκλοφορήσει από τη Secretly Canadian, στην οποία και μόλις υπέγραψαν συμβόλαιο, ενώ την ίδια περίοδο αναμένεται να ξεκινήσουν μια σειρά από συναυλίες στις ΗΠΑ.

Η Karen O και η παρέα της θα εμφανιστούν πιο συγκεκριμένα στο Forest Hills Stadium της Νέας Υόρκης την 1η Οκτωβρίου, προτού βρεθούν στο Hollywood Bowl του Los Angeles στις 6 Οκτωβρίου.

Τις συναυλίες τους πρόκειται να ανοίξουν οι Linda Lindas, ενώ οι Japanese Breakfast πρόκειται επίσης να συμμετέχουν στη συναυλία τους στο LA.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι Yeah Yeah Yeahs θα παίξουν headline shows στη Νέα Υόρκη και το Los Angeles από το 2017 και το 2018 αντίστοιχα.

YYY US DATES! It's with true life affirming pleasure to announce our two headline shows in our two hometowns NYC AND LA! pic.twitter.com/PQehIatfdV