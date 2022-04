Σε ηλικία 71 ετών έφυγε από τη ζωή ο σαξοφωνίστας των Earth, Wind, & Fire, Andrew Woolfolk.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο vocalist του συγκροτήματος, Philip Bailey, μέσα από ένα Instagram post. Η αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ωστόσο ο Woolfolk υπήρξε άρρωστος για περισσότερα από 6 χρόνια.

Ο Woolfolk γεννήθηκε το 1950 στο Texas, ενώ έζησε ως έφηβος στο Colorado, όπου και πήγε σχολείο στο Denver μαζί με τον Bailey. Μετά την αποφοίτησή του μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσει σαξόφωνο με τον σπουδαίο jazz μουσικό Joe Henderson, τον οποίο και συνάντησε το 1973.

Εκείνη την περίοδο, οι Earth, Wind, & Fire είχαν ήδη κυκλοφορήσει τρία studio albums, αλλά και συμμετάσχει στο soundtrack της ιστορικής σήμερα Blaxploitation ταινίας, Sweet Sweetback’s Baadasssss Song. Τότε ήταν που ο σαξοφωνίστας και φλαουτίστας των Earth, Wind, & Fire, Ronnie Laws, αποχώρησε από το group, για να πάρει τη θέση του ο Woolfolk.

Ο πρώτος δίσκος του Woolfolk με τους Earth, Wind, & Fire ήταν το Head to the Sky του 1974, ο οποίος και έγινε πλατινένιος. Ο ίδιος συμμετείχε στα κλασικά That’s the Way of the World, Spirit, All ‘n All, I Am και Raise!

Οι Earth, Wind, & Fire σταμάτησαν να γράφουν μουσική το 1983 μετά την κυκλοφορία του Electric Universe και τότε ο Woolfolk ξεκίνησε να εργάζεται ως session μουσικός. Εμφανίστηκε στους solo δίσκους του Philip Bailey, The Wonders of His και Triumph, ενώ δούλεψε και με τις Deniece Williams και Valerie Carter.

Ο Woolfolk συμμετείχε στην επανένωση των Earth, Wind, & Fire το 1987 πριν να αποχωρήσει για τα καλά το 1993. Το 2000, μαζί με τους υπόλοιπους Earth, Wind, & Fire, ο Woolfolk μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame.