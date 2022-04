Το ολοκαίνουριο κομμάτι του με τίτλο “Belong to Heaven” έδωσε στη δημοσιότητα ο Cass McCombs, το οποίο και αποτελεί μια συνεργασία του ίδιου με την Danielle Haim των Haim. Η Haim συμμετέχει τόσο στα φωνητικά, όσο και στα drums του κομματιού, ενώ τις φωνές του χαρίζουν και οι Chapin Sisters.

Για την ηχογράφηση του “Belong to Heaven”, που είναι και η πρώτη του δουλειά από το 2020, ο McCombs επανενώθηκε με τον μουσικό παραγωγό Ariel Rechtshaid.

Το “Belong to Heaven”, μέσα από τη folk groove του και τα ζεστά του φωνητικά, αποτελεί έναν φόρο τιμής σε έναν φίλο του McCombs που έχει φύγει από τη ζωή.

Ο ίδιος ο McCombs τραγουδά σε αυτό “You were totally lunar/ You had a gallows at City Hall and gallows humor/ Wish I had met you sooner”, προτού ο ρυθμός του κομματιού γίνει και πάλι πιο uplifting.

Ακούστε εδώ το “Belong to Heaven”:

“Belong to Heaven” Artwork: