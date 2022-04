Το “Piece for Illia” αποτελεί μια συνεργασία του καλλιτέχνη με τον Illia Bondarenko, η οποία και περιλαμβάνεται σε συλλογή ambient μουσικής που κυκλοφορεί για την υποστήριξη του δοκιμαζόμενου από τον πόλεμο ουκρανικού λαού

Ένα νέο κομμάτι για τη συλλογή For Ukraine (Volume 2) Benefit Compilation κυκλοφόρησε ο Ryuichi Sakamoto, με τίτλο “Piece for Illia”. Το “Piece for Illia” αποτελεί μια συνεργασία του καλλιτέχνη με τον Illia Bondarenko, η οποία και περιλαμβάνεται στη συλλογή ambient μουσικής που κυκλοφορεί για την υποστήριξη του δοκιμαζόμενου από τον πόλεμο ουκρανικού λαού.

Το curation της συλλογής έχει αναλάβει η συνθέτρια Hollie Kenniff, ενώ αυτή αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 29 Απριλίου. Τα έσοδα από τις πωλήσεις της πρόκειται να διατεθούν στο International Rescue Committee.

Ακούστε το κομμάτι και δείτε την tracklist του δίσκου εδώ:

For Ukraine (Volume 2):

01 Ryuichi Sakamoto / Illia Bondarenko: “Piece for Illia”

02 Claire Deak: “A Million Cloaked Ghosts”

03 Joe Trapanese: “Introspection”

04 Rachel Grimes: “Patsy (Instrumental)”

05 Zakè & 36: “Rodych”

06 Aisha Burns / Jake Woodruff: “The Reservoir”

07 Sachi Kobayashi: “Sakura”

08 Anna Phoebe: “Гей, пливе кача по тисині (A Duck Floats on the Tisza)”

09 Rhian Sheehan: “We Found Ourselves Beneath a Dark Sky”

10 Julianna Barwick / Rafael Anton Irisarri: “Thalasso”

11 Alexandra Hamilton-Ayres: “Relent”

12 Simon Scott: “Ember”

13 Olivia Belli: “From Your Garden”

14 James Bernard: “Empty Streets”

15 Marine Eyes: “Heart Held”

16 Sophie Hutching: “Tears of Rain”

17 Heather Woods Broderick: “Monarch”

18 Rose Riebl: “Near Dark”

19 Igama: “Glisten”

20 FernLodge: “The Day of Forever”

21 Benoît Pioulard: “Rasping Descend”

22 Hinako Omori: “Cloud Painting”

23 Helios: “Enfold” [ft. Hollie Kenniff]

24 Emilie Levienaise-Farrouch: “Ruby’s Dance”

25 Forest Management: “Corner”