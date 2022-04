Την τρίτη της εγκυμοσύνη ανακοίνωσε στους θαυμαστές της η αγαπημένη αστέρας της pop, Britney Spears, μέσα από ανάρτησή της στα social media.

Πιο συγκεκριμένα, το pop icon έκανε γνωστή την είδηση μέσα από ανάρτησή της στο Instagram στις 11 Απριλίου, όπου ανέφερε ότι εκείνη και ο αρραβωνιαστικός της, Sam Asghari, θα γίνουν σε λίγο καιρό γονείς.

Η ίδια ανέφερε στην ανάρτησή της ότι αντιλήφθηκε την εγκυμοσύνη λόγω της απότομης αύξησης του βάρους της, ενώ αναφέρθηκε στην εμπειρία της κατάθλιψης που είχε περάσει σε προηγούμενη εγκυμοσύνη της, μοιράζοντας με το κοινό την ανακούφισή της γύρω από το γεγονός ότι αυτό είναι κάτι για το οποίο οι γυναίκες πλέον μιλούν ανοιχτά και με αυτοπεποίθηση.

Δείτε εδώ την εν λόγω ανάρτησή της:

Η Spears έχει ήδη τους γιους Sean Preston, 16, και Jayden James, 15 από τον προηγούμενο γάμο της με τον Kevin Federline.

Η είδηση ότι η ίδια θα αποκτήσει ένα ακόμη παιδί έρχεται λίγους μόλις μήνες μετά τον τερματισμό της 13χρονης κηδεμονίας της, που της απαγόρευε μεταξύ άλλων την τεκνοποιία, εξαναγκάζοντάς την να λαμβάνει αντισυλληπτική αγωγή.

Οι θαυμαστές της Spears όπως ήταν αναμενόμενο γέμισαν τα κοινωνικά δίκτυα με τις ευχές τους στην αγαπημένη popstar, ενώ εικάζουν ότι η ίδια είναι πλέον και επίσημα παντρεμένη με τον Asghari, τον οποίο και αποκαλεί «σύζυγό» της στην ανάρτησή της.

Μερικές από τις ενθουσιώδεις αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα:

Britney Spears is married 💍 and pregnant 🤰 and I could not be more happy for her!!!!!!! pic.twitter.com/s5aULZ7hfG

Almost 10 months ago Britney Spears revealed to the world that she had to insert an IUD against her will & was not permitted to get married by her terrible family & now in April 2022 she is both happily married & pregnant...the universe is finally being kind to my angel🥹❤️😭