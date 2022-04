Ένα νέο remix των Glass Animals παρουσίασε η Florence + The Machine για το κομμάτι της “My Love”.

Ο frontman των Glass Animals, Dave Bayley, είναι μάλιστα εκείνος που συνέγραψε το το αυθεντικό κομμάτι μαζί με την Florence Welch, αλλά και δούλεψε μαζί της στον τελευταίο δίσκο της, Dance Fever, συνοδεία επίσης του Jack Antonoff.

Ηλεκτρονικά drums, synths και glitchy φωνητικά samples αποτελούν τον πυρήνα του κομματιού, το οποίο και δόθηκε στη δημοσιότητα την 1η Απριλίου.

Μπορείτε να το ακούσετε εδώ:

My Love ✨

Dave @glassanimals remix out now.https://t.co/RD5MpHBJDm pic.twitter.com/D4Ef9AWDlq