Τον εκλιπόντα Taylor Hawkins των Foo Fighters τίμησαν τα Grammys του 2022, μέσα από ένα συγκινητικό tribute που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής τους το βράδυ της 3ης Απριλίου.

Ο drummer του πολυβραβευμένου συγκροτήματος έφυγε από τη ζωή στα 50 του χρόνια στις 25 Μαρτίου, όσο οι Foo Fighters βρίσκονταν σε περιοδεία στη Bogotá της Κολομβίας.

«Αυτή είναι η στιγμή της τελετής όπου υποτίθεται ότι θα παρουσίαζα τους Foo Fighters», ανέφερε ο παρουσιαστής, Trevor Noah. «Θα γιορτάζαμε μαζί τους, καθώς νωρίτερα κέρδισαν τρία βραβεία Grammy. Όμως δεν βρίσκονται φυσικά εδώ εξαιτίας του θανάτου του θρυλικού drummer τους, Taylor Hawkins. Οι σκέψεις μας βρίσκονται στην οικογένεια του Taylor, στους φίλους του, στην οικογένεια των Foo Fighter και σε όλους τους fans τους στον κόσμο. Θα θέλαμε να πάρουμε ένα λεπτό ώστε να θυμηθούμε τον Taylor».

#GRAMMYs host Trevor Noah gave a brief tribute to the late Foo Fighters drummer Taylor Hawkins pic.twitter.com/skwOoNAB8u