Ένα νέο κομμάτι με τίτλο “Strange Game” έδωσε στη δημοσιότητα ο Mick Jagger, το οποίο και μπορείτε να ακούσετε παρακάτω. Το κομμάτι αποτελεί το theme tune της νέας σειράς με πρωταγωνιστή τον Gary Oldman, με τίτλο Slow Horses, η οποία και αποτελεί μια παραγωγή της Apple TV+. Τα δύο πρώτα επεισόδιά της αναμένεται να γίνουν μάλιστα διαθέσιμα σήμερα, 1η Απριλίου.

Το κομμάτι συνέγραψε ο Jagger μαζί με τον υποψήφιο για Oscar συνθέτη, Daniel Pemberton. Ο ίδιος ο Jagger είχε tease-άρει μάλιστα τη συνεργασία τους από την προηγούμενη εβδομάδα, μέσα από μια ανάρτησή του στο Tweeter.

I’ve been working on a fun project with the composer Daniel Pemberton… look out for it coming soon! pic.twitter.com/HmabUlwZJ2