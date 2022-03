Ο νέος δίσκος του φοβερού κυρίου Tillman, Chloë and The Next 20th Century, αναμένεται να κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα.

Το ολοκαίνουριο single του με τίτλο “Goodbye Mr. Blue” έδωσε στη δημοσιότητα ο Father John Misty, το οποίο και περιλαμβάνεται στον επερχόμενο δίσκο του με τίτλο Chloë and The Next 20th Century.

Το Chloë and The Next 20th Century είναι ο πέμπτος δίσκος του Tillman υπό το όνομα Father John Misty, ενώ αυτός πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 8 Απριλίου από την Sub Pop και τη Bella Union.

Το άλμπουμ έρχεται μετά το God’s Favorite Customer του 2018, ενώ μέχρι στιγμής έχουν παρουσιαστεί στο κοινό τα κομμάτια “Q4” και “Funny Girl”.

Την παραγωγή του δίσκου ανέλαβε ο Jonathan Wilson, με τον οποίο ο Tillman εργάζεται από τον πρώτο, full-length ντεμπούτο δίσκο ως Father John Misty. Τη μίξη ανέλαβε ο Dave Cerminara.

Ακούστε εδώ το “Goodbye Mr. Blue”: