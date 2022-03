Την πρόθεσή τους να κυκλοφορήσουν ένα κομμάτι εμπνευσμένο από τη συνεργασία τους με τον Paul Thomas Anderson έκαναν γνωστή οι αγαπημένες αδερφές Haim.

Το συγκρότημα γνωστοποίησε την επικείμενη κυκλοφορία μέσα από ανάρτηση στο Instagram, ενώ κομμάτι αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στην ημέρα

Το κομμάτι αποτελεί το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας της Alana Haim με τον σκηνοθέτη, όταν εκείνος τη φωτογράφησε για το W Magazine. Κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης, το συγκρότημά της βρήκε την ευκαιρία να γράψει το τραγούδι ως συνοδευτικό της.

Η Alana Haim έκανε πρόσφατα και το ερμηνευτικό της ντεμπούτο ως πρωταγωνίστρια της τελευταίας ταινίας του Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza.

Στην ανάρτηση στο Instagram, οι αδερφές Haim εξηγούν πώς ακριβώς γράφτηκε το κομμάτι τους.

Οι Haim έχουν δουλέψει εκτενώς με τον Paul Thomas Anderson τα τελευταία χρόνια, με τον σκηνοθέτη επιτυχιών όπως το Phantom Thread να σκηνοθετεί videos για τα τραγούδια τους, “Night So Long”, “Right Now” και “Little of Your Love”.

Ο Anderson βρέθηκε επίσης πίσω από την ταινία μικρού μήκους “Valentine” των Haim, που κυκλοφόρησε το 2018, ενώ δημιούργησε επίσης και το artwork και τα videos για τον δίσκο του συγκροτήματος, Women In Music Pt. III.

Πρόσφατα, σκηνοθέτησε και ένα video για το συγκρότημα με τίτλο “Lost Track”, το οποίο και παίζεται πριν από την ταινία Licorice Pizza στις αίθουσες.