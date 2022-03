Το γεγονός ότι δεν θα εγκατέλειπε ποτέ τους Foo Fighters για μια solo καριέρα έκανε γνωστό πρόσφατα ο Dave Grohl.

Ο frontman του συγκροτήματος είναι απασχολημένος αυτήν την περίοδο στην προώθηση της splatter horror ταινίας των Foo Fighters, με τίτλο Studio 666. Η δήλωσή του αυτή σχετικά με το συγκρότημα έγινε σε συνέντευξή του στα πλαίσια της προώθησης αυτής.

Μιλώντας για την ταινία, ο ίδιος ανέφερε στο Sky News: «Το σενάριο είναι βασισμένο σε πολλά και ξεκαρδιστικά rock and roll cliches και στερεότυπα, σωστά; Ο lead τραγουδιστής θέλει μια solo καριέρα και βρίσκεται σε δημιουργικό πόλεμο με το ίδιο του το συγκρότημα – και πολλοί lead τραγουδιστές κάνουν ακριβώς αυτό!».

Ο ίδιος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Αυτό είναι κάτι που δεν θα έκανα ποτέ γιατί πραγματικά μου αρέσει που είμαι στους Foo Fighters».

Ο Grohl δημιούργησε τους Foo Fighters το 1994 ως ένα one-man project μετά τη διάλυση των Nirvana. Το συγκρότημα έχει κερδίσει 12 βραβεία Grammy, μεταξύ των οποίων το Best Rock Album επί τέσσερις φορές, ενώ οι ίδιοι μπήκαν την περασμένη χρονιά και στο Rock and Roll Hall of Fame.