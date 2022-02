Το upbeat νέο single τους μοιράστηκαν οι Foals με τίτλο “2am”. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στον επικείμενο δίσκο του συγκροτήματος με τίτλο Life Is Yours, ενώ αποτελεί το follow-up του single της προηγούμενης χρονιάς με τίτλο “Wake Me Up”.

Μιλώντας για το πρόσφατο αυτό track, ο frontman του συγκροτήματος, Yannis Philippakis, ανέφερε: «Μουσικά, το “2am” είναι ένα από τα πιο ποπ κομμάτια που έχουμε γράψει ποτέ».

«Έχει να κάνει με επαναλαμβανόμενους κύκλους καταστροφικής συμπεριφοράς και νομίζω πολύς κόσμος μπορεί να το βρει γνώριμο. Είναι και μια έκφραση ενός πράγματος με το οποίο προσωπικά βασανίζομαι. Υπάρχει κάτι το καθαρτικό στο να εκφράζεις αυτό το συναίσθημα με αυτήν την ανεβαστική μουσική, που έχει μια αίσθηση απελευθέρωσης και την ελπίδα επίλυσης».

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, το νέο άλμπουμ του συγκροτήματος δεν είναι γνωστό ακόμη πότε θα κυκλοφορήσει. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι γράφτηκε κατά τη διάρκεια του «αυταρχικού» για τους Foals χειμερινού lockdown του 2020.

Ακούστε εδώ το κομμάτι: