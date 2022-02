Την κυκλοφορία μιας σειράς από NFTs ανακοίνωσε ο Boy George, η οποία και θα τιτλοφορείται CryptoQueenz.

Το CryptoQueenz project του αγαπημένου καλλιτέχνη των 80s θα περιλαμβάνει 9,999 μοναδικά NFTs, ενώ αυτά θα κυκλοφορήσουν στα πλαίσια της δημοσιοποίησης επτά νέων κομματιών του.

Σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, ο μουσικός θα αποκαλύψει τα 9,999 μοναδικά non-fungible tokens (NFTs) στο site του CryptoQueenz και στο OpenSea από την 1η Μαρτίου. Κάθε ένα από τα NFTs θα περιλαμβάνει το πρόσωπο από το περίφημο artwork του Boy George στο Scarman, μαζί με ένα καπέλο από την πλούσια συλλογή του.

Οι πωλήσεις των NFTs θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της LGBTQ+ κοινότητας, με το 2% των εσόδων τους να διατίθεται στο Elton John Aids Foundation and Shelter.

«Ως δημιουργός και καλλιτέχνης ενδιαφέρομαι εδώ και πολύ καιρό για τα διαφορετικά μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καμβάς για την προσωπική μου έκφραση», ανέφερε ο Boy George. «Τα NFTs και η ψηφιακή τέχνη είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτού και βοηθούν στον εκδημοκρατισμό του καλλιτεχνικού κόσμου για όλους. Ελπίζω αυτό το project να βοηθήσει και να φέρει λίγο χρώμα και ευτυχία στη ζωή όλων μας, βοηθώντας παράλληλα την LGBTQ+ κοινότητα της οποίας και είμαι περήφανο μέλος».

I am the original avatar - to celebrate the LGBTQ+ community and my love of hats, I am launching 9,999 NFT’s, all designed by moi 👑 👑



Go and follow @thecryptoqueenz and read about it below 🏳️‍🌈https://t.co/nGHEPFnbWe@thecryptoqueenz #NFT