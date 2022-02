Ένα biopic για τον Keith Moon των Who πρόκειται να γυριστεί αυτό το καλοκαίρι, το οποίο και θα τιτλοφορείται The Real Me, εμπνευσμένο φυσικά από το κομμάτι του δίσκου του συγκροτήματος, Quadrophenia. Οι Roger Daltrey και Pete Townshend των Who θα είναι μάλιστα και οι executive producers της ταινίας, η οποία και θα περιστρέφεται γύρω από τη συναρπαστική και πολυτάραχη ζωή του εκλιπόντα drummer τους.

Σύμφωνα με το Variety, ο Paul Whittington (The Crown, White House Farm) πρόκειται να σκηνοθετήσει την ταινία, το σενάριο της οποίας υπογράφει ο Jeff Pope. Η White Horse Pictures θα βρίσκεται πίσω από την παραγωγή της ταινίας, έχοντας γυρίσει στο παρελθόν αντίστοιχα biopics, όπως το George Harrison: Living in the Material World, αλλά και το ντοκιμαντέρ του Ron Howard για τους Beatles, με τίτλο Eight Days a Week: The Touring Years.

Το casting της ταινίας βρίσκεται ακόμα εν εξελίξει, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη ποιος θα υποδυθεί τον Moon. Το σίγουρο είναι ότι η ερμηνεία του larger-than-life χαρακτήρα του εκλιπόντα μουσικού θα αποτελέσει και μια μεγάλη πρόκληση για όποιον την αναλάβει τελικά!

Ο Keith Moon έφυγε από τη ζωή από overdose το 1978, σε ηλικία μόλις 32 ετών.