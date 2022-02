Το πρώτο τους παιδί περιμένουν οι Rihanna και A$AP Rocky, των οποίων η σχέση και επιβεβαιώθηκε μόλις της την προηγούμενο Μάιο, έπειτα από φήμες που τους ήθελαν εδώ και χρόνια μαζί. Το ζευγάρι εθεάθη στη Νέα Υόρκη, ενώ στις φωτογραφίες φαίνεται η εγκυμονούσα Rihanna να λάμπει από ευτυχία.

Rihanna και A$AP Rocky γνωρίστηκαν το 2013, όταν ο δεύτερος συμμετείχε στην περιοδεία Diamonds World Tour ως support της Rihanna.

Ο Rocky αναφέρθηκε στο παρελθόν σε συνέντευξή του στο GQ στη Rihanna, περιγράφοντάς την ως «τον έρωτα της ζωής του». Ο ίδιος είχε αναφέρει στην ίδια συνέντευξη ότι κάνουν τα πάντα για να αποφεύγουν τους paparazzi, ενώ επιβεβαίωσε ότι δούλευαν μαζί πάνω σε νέα μουσική, τόσο για τον δίσκο του, All Smiles, όσο και για τον νέο δίσκο της Rihanna, τον οποίο και οι θαυμαστές της περιμένουν εναγωνίως εδώ και χρόνια.

Διαβάστε εδώ τις αντιδράσεις στα κοινωνικά μέσα μετά την κυκλοφορία των φωτογραφιών του ζευγαριού:

OMFG RIHANNA IS WITH CHILD IM GOING TO BE AN AUNT THANK U GOD 😫🥺🥺😭😭🥳🙏🏾🙌🏾 Congrats sis I’m soooo happy!!!!! pic.twitter.com/rvw4RqUblc