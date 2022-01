Ένα νέο single κυκλοφόρησαν οι αγαπημένοι Animal Collective με τίτλο “Strung With Everything”.

Οι Avey Tare, Panda Bear, Geologist και Deakin, ανακοίνωσαν επίσης ότι θα ξεκινήσουν μια νέα περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην υπόλοιπη Ευρώπη μέσα στο 2022.

Οι Animal Collective αναμένεται να κυκλοφορήσουν το 11ο studio album τους, Time Skiffs, στις 4 Φεβρουαρίου από την Domino, ενώ αυτός είναι και ο πρώτος τους δίσκος μετά το Painting With του 2016.

Το “Strung With Everything” έρχεται λίγο μετά από το single του δίσκου, “Prester John”, αλλά και μετά από το Scott Walker tribute της μπάντας με τίτλο “Walker”. Αυτό έχει σαφείς ψυχεδελικές επιρροές, ενώ διαρκεί σχεδόν επτά λεπτά.

Το κομμάτι συνοδεύει ένα πολύχρωμο, animated video σε σκηνοθεσία Abby Portner.

Δείτε εδώ το video:

Οι Animal Collective έχουν κυκλοφορήσει τρία EPs μετά το τελευταίο τους άλμπουμ, το “The Painters” και “Meeting Of The Waters” το 2017, αλλά και το “Bridge To Quiet” το 2020.