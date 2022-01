Μια άκρως συγκινητική διασκευή του “Hallelujah” του Leonard Cohen μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η κόρη του Chris Cornell, Toni Cornell.

Η 17χρονη μουσικός ανέβασε την ακουστική διασκευή του κομματιού από το 1984 στη σελίδα της στο Instagram στις 5 Ιανουαρίου, αναφέροντας ότι αυτή ηχογραφήθηκε ανήμερα των φετινών Χριστουγέννων. Έκτοτε το βίντεο σαρώνει σε κοινοποιήσεις στα social media.

Η Vicky Cornell – μητέρα της τραγουδίστριας και σύζυγος του εκλιπόντα μπαμπά της, Chris Cornell – εξέφρασε την αγάπη της για την Toni Cornell στα σχόλια της ανάρτησής της.

Δείτε εδώ τη διασκευή της νεαρής μουσικού:

Τον προηγούμενο μήνα, η Toni Cornell είχε διασκευάσει ζωντανά στο Tonight Show του Jimmy Fallon την εκδοχή του “Nothing Compares 2 U” του Prince. Το κομμάτι είχε ηχογραφηθεί από τον πατέρα της και κυκλοφόρησε μετά την αυτοκτονία του στα 52 του χρόνια στον δίσκο No One Sings Like You Anymore. Η ίδια έχει διασκευάσει στο παρελθόν το “Black” των Pearl Jam, το “Hunger Strike” των Temple Of The Dog και πολλά ακόμη κομμάτια.