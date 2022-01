Το “You Will Never Work In Television Again” είναι το πρώτο μουσικό κομμάτι του συγκροτήματος των Thom Yorke, Jonny Greenwood και του Tom Skinner των Sons Of Kemet

Το ντεμπούτο single του side project τους, The Smile, μοιράστηκαν οι Radiohead, με τίτλο “You Will Never Work In Television Again”. Το συγκρότημα που αποτελείται από τους Thom Yorke, Jonny Greenwood και Tom Skinner των Sons Of Kemet ανακοίνωσε επίσης ότι θα δώσει τρεις συναυλίες στο προσεχές διάστημα.

Το κομμάτι έκανε την επίσημη πρεμιέρα του το 2021, στο Live At Worthy Farm secret show που έδωσαν οι Smile. Αυτό κυκλοφορεί σε παραγωγή του Nigel Godrich, ο οποίος συνεργάζεται εδώ και χρόνια με τους Yorke και Greenwood.

Οι συναυλίες που πρόκειται να δώσει το συγκρότημα θα λάβουν χώρα στο Magazine του Λονδίνου. Και οι τρείς θα δοθούν σε καθήμενο κοινό, ενώ θα μεταδοθούν και μέσω real-time livestream. Κάθε μία από αυτές θα κυκλοφορήσει μάλιστα και σε κινηματογραφική μορφή, σε σκηνοθεσία του Paul Dugdale (The Rolling Stones, Adele, Paul McCartney). Η προπώληση των εισιτηρίων τους ξεκινά σήμερα.

Ακούστε εδώ το κομμάτι: