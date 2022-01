Το project του θρυλικού καλλιτέχνη, με τίτλο I’m So Free: The 1971 RCA Demos, κυκλοφόρησε στις 23 Δεκεμβρίου και μόλις ελάχιστοι ακροατές πρόλαβαν να το απολαύσουν

Μια σειρά από σπάνια demos του Lou Reed κυκλοφόρησαν μέσα στα Χριστούγεννα, για να αποσυρθούν αμέσως λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων χρήσης τους.

Σύμφωνα με το Variety, η RCA/Sony Music ανέβασε στο ευρωπαϊκό iTunes ένα δίσκο 17 demo κομματιών του Lou Reed στις 23 Δεκεμβρίου, με τίτλο I’m So Free: The 1971 RCA Demos. Δύο ημέρες μετά, ωστόσο, αυτός αφαιρέθηκε λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων χρήσης του έργου του καλλιτέχνη.

Apparently Lou Reed's RCA demos from 1971 were dumped on Apple Music in Europe on Xmas Eve. No sign they'll be available anywhere else: https://t.co/WniMgCiXwL — Matthew Goody (@m_c_goody) December 30, 2021

Η tracklist του I’m So Free περιλαμβάνει rough versions σχεδόν όλων των κομματιών του ομώνυμου σόλο δίσκου του Reed από το 1972, αλλά και του Transformer, αν και δύο από τα κομμάτια του, τα ‘Kill Your Sons’ και ‘She’s My Best Friend’, δεν είχαν κυκλοφορήσει επίσημα πριν από τον έκτο δίσκο του του 1976, Coney Island Baby.

Δείτε εδώ την πλήρη tracklist του δίσκου:

‘I’m So Free: The 1971 RCA Demos’ tracklist:

‘Perfect Day (Demo – Takes 1 & 2)’

‘I’m So Free (Demo)’

‘Wild Child (Demo)’

‘I’m Sticking with You (Demo – Take 2)’

‘Lisa Says (Demo)’

‘Going Down (Demo – Take 2)’

‘I Love You (Demo)’

‘New York Telephone Conversation (Demo)’

‘She’s My Best Friend (Demo)’

‘Kill Your Sons (Demo)’

‘Berlin (Demo)’

‘Ocean (Demo – Takes 1 & 2)’

‘Ride Into the Sun (Demo – Take 2)’

‘Hangin’ Around (Demo – Take 2)’

‘Love Makes You Feel (Demo – Take 2)’

‘I Can’t Stand It (Demo)’

‘Walk It And Talk It (Demo)’