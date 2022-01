Ένα preview του νέου του δίσκου έδωσε στη δημοσιότητα ο Noel Gallagher, ο οποίος μοιράστηκε με το κοινό του το demo του πρώτου μέρους του κομματιού “Trying To Find A World That’s Been And Gone”. Το κομμάτι έγραψε φυσικά ο ίδιος και ηχογραφήθηκε από εκείνον και τη μπάντα του, High Flying Birds.

Ο πρώην στιχουργός και κιθαρίστας των Oasis κυκλοφόρησε το 2021 έναν Greatest Hits δίσκο μαζί με τους High Flying Birds, η τελευταία δουλειά των οποίων κυκλοφόρησε το 2017 με τίτλο Who Built The Moon.

Μαζί με το demo του “Trying To Find A World That’s Been And Gone”, ο Gallagher ενημέρωσε τους θαυμαστές του ίδιου και του συγκροτήματός του ότι ο δίσκος τους ολοκληρώθηκε πριν από μερικές μόλις ημέρες.

Ακούστε εδώ το “Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1 (Demo)”:

Κάτω από την ανάρτησή του στο Twitter, ωστόσο, ο αδερφός του Noel Gallagher, Liam Gallagher, δεν έχασε την ευκαιρία να τον κοροϊδέψει, φουντώνοντας για ακόμη μια φορά τη μεταξύ τους διαμάχη που κρατά χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, ο Liam Gallagher έγραψε κάτω από το post: “Miserable arse cheer up you billionaire”.