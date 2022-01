Το τελευταίο άλμπουμ των Muse ήταν το Simulation Theory και κυκλοφόρησε το 2018. Ο frontman τους έχει ανακοινώσει ήδη ότι ξεκίνησε η δουλειά για το επόμενο άλμπουμ, αλλά οι λεπτομέρειες για τον δίσκο αυτό, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας κυκλοφορίας και της λίστας κομματιών, δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Ο Bellamy, πάντως, βγήκε ζωντανά στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο των Χριστουγέννων, παίζοντας ένα απόσπασμα 60 δευτερολέπτων ενός τραγουδιού που οι θαυμαστές αναφέρουν ως "Won’t Stand Down", ενώ ο γιος του έκανε headbanging στο κάθισμα δίπλα του.

“Won’t stand down, I’m growing stronger / Won’t stand down, I’m owned no longer. Won’t stand down, you’ve used me for too long / For too long”, τραγουδάει ο Bellamy στο κομμάτι.

Δείτε παρακάτω ένα απόσπασμα από το Instagram Live:

GUYS WE GETTING METAL MUSE 🚨🚨🚨😍😍😍 pic.twitter.com/oXzTvqGTRL — Kyle (@AgitatedFury) December 26, 2021

Όπως έχουμε πει, οι Muse θα είναι οι μεγάλοι headliners του φετινού Ejekt Festival. Οι Βρετανοί πρόκειται να εμφανιστούν στην Αθήνα στο γήπεδο Ο.Α.Κ.Α. στις 29 Ιουνίου του 2022. Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει.