Το “Shape Of You” του Ed Sheeran έγινε πρόσφατα το πρώτο κομμάτι που άγγιξε τα τρία δισεκατομμύρια αναπαραγωγές στην πλατφόρμα του Spotify. Το κομμάτι από τον τρίτο δίσκο του καλλιτέχνη, ÷ (Divide), έφτασε στο συγκεκριμένο αριθμό αναπαραγωγών στις 22 Δεκεμβρίου, έχοντας ξεκινήσει να εμφανίζεται στην πλατφόρμα streaming τον Ιανουάριο του 2017.

Μιλώντας για το επίτευγμά του σε ένα video που μοιράστηκε το Spotify, ο Sheeran ανέφερε ότι δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο περήφανος για αυτό, ενώ το αποκάλεσε «άρρωστο», πριν να συνεχίσει να μιλά για το πως γράφτηκε το κομμάτι.

«Το “Shape Of You” αρχικά ήταν να μην συμπεριληφθεί στον δίσκο, όμως όταν το ολοκληρώσαμε, ο Ben Cook, από τη δισκογραφική μου, είπε ότι έπρεπε να βγει και αυτό ως single – όμως εγώ ήθελα το “Castle On The Hill” στη θέση του. Τα κυκλοφορήσαμε παράλληλα και προφανώς εγώ έκανα λάθος. Να που το “Shape Of You” έφτασε τα τρία δις!», ανέφερε ο καλλιτέχνης, ο οποίος αυτό το διάστημα απολαμβάνει την επιτυχία της χριστουγεννιάτικης συνεργασίας του με τον Elton John στο κομμάτι “Merry Christmas”.