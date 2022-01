Μια απροσδόκητη διασκευή στο “Don’t Go” των Yazoo έκαναν οι Sleaford Mods, την οποία μπορείτε και να ακούσετε εδώ.

Ο ίδιος ο frontman των Mods, Jason Williamson, μοιράστηκε με το κοινό ένα video όπου χορεύει ακούγοντας το κομμάτι, το οποίο και είναι διαθέσιμο πια στις πλατφόρμες streaming.

All I want for Christmas is to cover ‘Don’t Go’ by Yazoo. Out now on all streaming platforms for your kitchen disco pleasure, me owd’s. 🎄 pic.twitter.com/8cwHW5xvhy