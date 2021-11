Την κυκλοφορία του νέου τους δίσκου, Once Twice Melody, ανακοίνωσαν οι Beach House, οι οποίοι έδωσαν στη δημοσιότητα και τα πρώτα τέσσερα κομμάτια του. Το duo από τη Βαλτιμόρη, αποτελούμενο από τους Victoria Legrand και Alex Scally, επιστρέφουν στη δισκογραφία έπειτα από την τελευταία τους δουλειά που κυκλοφόρησε το 2018. Το Once Twice Melody πρόκειται να κυκλοφορήσει από τη Bella Union στις 18 Φεβρουαρίου του 2022.

Hello out there ❤️ We are very happy to announce our new album: ONCE TWICE MELODY.



It’s an 18 song double album and we are releasing it in 4 Chapters over the next 4 months. Chapter One comes out tonight at Midnight (EST)

