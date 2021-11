Για την μετακόμισή του στο Los Angeles μίλησε ο Nick Cave, ο οποίος χαρακτήρισε το Brighton στο οποίο ο ίδιος και η οικογένειά του ζούσαν ως «πραγματικά θλιβερό» μετά τον τραγικό θάνατο του γιου του.

Ο Arthur Cave σκοτώθηκε σε ηλικία 15 ετών όταν έπεσε κατά λάθος από έναν γκρεμό στο Ovingdean, του Ανατολικού Sussex το 2015. Ο Nick Cave μίλησε για πρώτη φορά για το τραγικό περιστατικό στο One More Time With Feeling, μια ταινία του 2016, η οποία αναφέρεται στις «πολύ προσωπικές συγκυριές που οδήγησαν στη δημιουργία του Skeleton Tree».

Σε ένα από τα τελευταία entries στο Q&A site του μουσικού με τίτλο Red Hand Files, ο Cave ερωτήθηκε γιατί αποφάσισε να μετακομίσει από το Brighton. Ο ίδιος απάντησε μέσω του κομματιού του “Heart That Kills You”, το οποίο ανέφερε ότι έχει γράψει για τον θάνατο του Arthur.

«Οι στίχοι του κομματιού εξηγούν με κάποιον τρόπο γιατί η Susie [η σύζυγός του] και εγώ μετακομίσαμε από το Brighton στο L.A.» εξήγησε ο Cave. «Το Brighton είχε γίνει πραγματικά θλιβερό».

«Επιστρέψαμε ωστόσο όταν συνειδητοποιήσαμε ότι, ανεξάρτητα από το που ζούσαμε, απλώς παίρναμε τη στενοχώρια μαζί μας. Αυτές τις μέρες, όμως, περνάμε πολλές από τις μέρες μας στο Λονδίνο, σε ένα μικροσκοπικό, μυστικό, ροζ σπίτι, όπου είμαστε ευτυχισμένοι» συμπλήρωσε ο αγαπημένος τραγουδοποιός. «Ο παράγοντας του να ξεχνάς το παρελθόν είναι ένα κομμάτι του πένθους που μόλις τώρα έρχεται στην επιφάνεια, γιατί είναι δύσκολο να το να θυμάσαι να μην θυμάσαι κάτι. Είχα μια μεγάλη συζήτηση γι’ αυτό με τον Warren [Ellis] όσο οδηγούσαμε από πόλη σε πόλη στην πρόσφατη περιοδεία μας»

«Φαντάζει σαν να έχασα μια ολόκληρη χρονιά, πάνω κάτω, μιας που κάναμε έξι film scores στη σειρά, στο μικρό studio που χρησιμοποιούμε στο Ovingdean, που βλέπει την αυλή της εκκλησίας όπου ο Arthur είναι θαμμένος».

Το “Heart That Kills You” περιλαμβάνεται στο B-Sides & Rarities Part II του Nick Cave και των Bad Seeds, το οποίο κυκλοφόρησε τον προηγούμενο μήνα.