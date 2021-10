«Ο κόσμος θα μπορούσε να καταρρεύσει», μας λένε οι Madrugada, με το τρίτο single του νέου - και πολυαναμενόμενου - άλμπουμ τους, Chimes At Midnight.

Αναζητώντας έμπνευση και ασφάλεια στο γενέθλιο τόπο τους, το υπερβόρειο Vesterålen, οι Madrugada αποδεικνύουν το βαθύ ουμανισμό τους ενώ και ο πηγαίος λυρισμός τους συναντιέται με το μυστηριακά απόκοσμο νορβηγικό τοπίο σ' αυτό το νέο τραγούδι που όμως έρχεται από παλιά, καθώς περίμενε ημιτελές εδώ και σχεδόν 21 χρόνια. Τώρα λοιπόν, το "The World Could Be Falling Down" ξαναγεννιέται, φέρνοντας μαζί του στο φως όλα εκείνα τα υλικά που κάνουν τη μουσική των Madrugada τόσο ξεχωριστή: την τρυφερότητα, τη μελωδική ένταση, το λυρικό βάθος αλλά και την υπαινικτική αισιοδοξία τους.

Το “The World Could Be Falling Down”είναι ένα από τα αγαπημένα κομμάτια των Madrugada από τον νέο δίσκο τους. Συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν της μπάντας, το τραγούδι πρωτοσχηματίστηκε όταν η μπάντα ηχογραφούσε τον πρώτο της δίσκο, Industrial Silence, αλλά παρέμεινε στο συρτάρι για 21 χρόνια.

«Τα ίχνη του τραγουδιού ανάγονται σε μια εξαιρετικά δημιουργική περίοδο στην ιστορία του Madrugada. Πίσω στην εποχή που δουλεύαμε στο πρώτο μας άλμπουμ. Οι συγχορδίες του μοιάζουν με αυτές του “Shine” και μερικών άλλων τραγουδιών από αυτό το άλμπουμ. Είχαμε τόσο πολύ υλικό τότε, ώστε αυτό το τραγούδι δεν το ολοκληρώσαμε ποτέ. Ωστόσο, όλοι το είχαμε χαραγμένο στη μνήμη μας και ελπίζαμε να το τελειώσουμε μια μέρα» αναφέρει ο μπασίστας του γκρουπ, Frode Jacobsen σε σχετικό δελτίο τύπου.

Όταν οι Madrugada μπήκαν στο Sunset Sound Studio στο Λος Άντζελες τον Φεβρουάριο του 2020, αυτό ήταν ένα από τα πρώτα κομμάτια που ηχογράφησαν.

«Θυμάμαι ότι τελειώνοντας αυτό το κομμάτι συνειδητοποιήσαμε ότι είχαμε ένα υπέροχο άλμπουμ στα σκαριά. Αμέσως φάνηκε ότι θα ήταν επίκαιρο και ολοκληρωμένο», θυμάται ο ντράμερ, Jon Lauvland Pettersen.

Ο παραγωγός Kevin Ratterman (Ray LaMontagne, My Morning Jacket, The Flaming Lips) έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αναγέννηση του τραγουδιού.

«Θα μπορούσαμε τελικά να είχαμε καταστρέψει αυτό το τραγούδι αν το δουλεύαμε πάρα πολύ, αλλά ο Κέβιν μας βοήθησε να το πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ήταν μια καλή και πολύ εποικοδομητική διαδικασία» αναφέρει ο τραγουδιστής Sivert Høyem.

Η περιοδεία επανένωσης των Madrugada το 2019 πυροδότησε τη δημιουργική φλέβα του συγκροτήματος και το αποτέλεσμα είναι ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ, το Chimes At Midnight, που θα είναι η πρώτη νέα δισκογραφική δουλειά από τους Madrugada μετά από 14 χρόνια. Το άλμπουμ έχει ήδη ηχογραφηθεί και το συγκρότημα βρίσκεται στη διαδικασία των τελικών μιξαρισμάτων, ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 28 Ιανουαρίου του 2022.

Οι Madrugada έχουν έως τώρα κυκλοφορήσει άλλα δύο νέα τραγούδια από το ολόφρεσκο άλμπουμ τους, ενώ και τα δύο συνοδεύονται από συναρπαστικά βίντεο, όλα γυρισμένα στον τόπο που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν, το Vesterålen στη βόρεια Νορβηγία. Αυτό το τρίτο κομμάτι δεν αποτελεί εξαίρεση.

Ο Eivind Holmboe είναι ο σκηνοθέτης όλων των video clip των νέων τραγουδιών των Madrugada. Όλα έχουν κινηματογραφηθεί ζωντανά και για αυτό, το τρίτο βίντεο διαβάζουμε στις σημειώσεις του:

«Το Andenes είναι το βορειότερο χωριό στο ούτως ή άλλως βορειότατο Vesterålen του Αρχιπελάγους στη Nordand και στην άκρη του δεσπόζει ένας μεγαλόπρεπος φάρος που φωτίζει το δρόμο για τους θαλασσοπόρους και τους ψαράδες εδώ και αιώνες. Είναι επίσης η πατρίδα του Svein Spjelkavik, που δίνει πνοή στις τέχνες και στη δημιουργικότητα των νέων και στην ανάγκη τους να εκφραστούν, από τη δεκαετία του '90, όταν οργάνωσε το μουσικό φεστιβάλ Rock Mot Rus (το «Ροκ ενάντια στις Εξαρτήσεις»), - που εκείνα τα χρόνια ήταν ένα από λίγα φεστιβάλ όπου μπάντες σαν τους Madrugada μπορούσαν να παίζουν live. Και η κόρη του Svein, η Nikoline, ήταν αυτή που οργάνωσε την παρέα του παιδικού θιάσου που συμμετέχει στο βίντεο και γενικά η συμβολή της ήταν ουσιαστική στην υλοποίηση όλων αυτών των ταινιών. Επιθυμούσαμε να επιστρέψουμε εδώ και φυσικά θέλαμε να συμπεριλάβουμε τους νέους της περιοχής αλλά και τις τέχνες σε αυτήν την ιστορία. Ένας ταιριαστός επίλογος σε αυτήν τη διαδρομή. Τώρα από καθαρά τεχνική άποψη, ήταν ένα «θαύμα» αυτό που κάναμε. Όλος αυτός ο αγώνας που έκανε το συνεργείο να ακολουθεί το ρυθμό της παλίρροιας, την άνοδο και την κάθοδο των νερών, όπου μόλις υποχωρούσαν μετέφεραν καλώδια 100 μέτρων και ταυτόχρονα συντόνιζαν την μπάντα να σταθεί στο σωστό σημείο, όσο το δυνατόν βορειότερα, για να πετύχουμε την καλύτερη λήψη».

Δείτε το βίντεο για το νέο κομμάτι των Madrugada: