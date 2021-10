Την Αθήνα πρόκειται να επισκεφθεί ο Henry Rollins, όπως ανακοίνωσε λίγα λεπτά πριν η Detox Entertainment, διοργανώτρια του Ejekt Festival.

Ο Henry Rollins, πρώην frontman των Black Flag, ακτιβιστής και ηθοποιός, αναμένεται να εμφανιστεί στο Votanikos Live Stage τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου του 2022, στα πλαίσια της περιοδείας του με τίτλο "Good to see you 2022".

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από τις 7 Οκτωβρίου, στις 10:00.

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα.