Μια ανάρτηση όπου βαθμολογεί τους δίσκους του με τους Smiths και τους solo δίσκους του από τον καλύτερο στον χειρότερο μοιράστηκε ο Morrissey στην ιστοσελίδα του.

Στην κορυφή της λίστας που περιλαμβάνει και τους 30 δίσκους στους οποίους έχει συμμετάσχει στην καριέρα του ο Morrissey, είτε με τους Smiths, είτε solo, βρίσκεται το LP World Peace Is None Of Your Business από το 2014.

Στη δεύτερη θέση το αριστουργηματικό Ringleader of the Tormentors του 2006, ενώ στην τρίτη, το You Are The Quarry του 2004.

Οι δίσκοι των Smiths που βρίσκονται υψηλότερα στη λίστα είναι το Louder Than Bombs, όπως και το τέταρτο και τελευταίο studio album τους, Strangeways, Here We Come.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη λίστα:

‘World Peace Is None Of Your Business’ ‘Ringleader of the Tormentors’ ‘You Are The Quarry’ ‘Bona Drag’ ‘Vauxhall and I’ ‘Your Arsenal’ ‘Louder than Bombs’ ‘Strangeways, Here We Come’ ‘Rank’ ‘Swords’ ‘California Son’ ‘I Am Not A Dog On A Chain’ ‘Years Of Refusal’ ‘Low In High School’ ‘Southpaw Grammar’ ‘Beethoven Was Deaf’ ‘Meat Is Murder’ ‘The Queen Is Dead’ ‘Maladjusted’ ‘Viva Hate’ ‘Greatest Hits’ (solo) ‘Hatful of Hollow’ ‘Singles’ (The Smiths) ‘Live at Earls Court’ ‘The World Won’t Listen’ ‘Kill Uncle’ ‘The Best Of’ (solo) ‘Very Best Of’ (solo) ‘The Smiths’ ‘Rare’

φωτογραφία: Joe Scarnici