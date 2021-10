Την κυκλοφορία του νέου σόλο του άλμπουμ με τίτλο C'mon You Know ανακοίνωσε ο Liam Gallagher, ο οποίος πρόκειται να επιστρέψει το 2022 στο Knebworth για τη μεγαλύτερη συναυλία της ζωής του.

Ο Gallagher θα εμφανιστεί στο Knebworth για την επέτειο 25 ετών από τη συναυλία-ορόσημο των Oasis στο venue, τον Αύγουστο του 1996.

Ο τραγουδιστής θα δώσει το μεγαλύτερο solo show της καριέρας του στο Knebworth Park στις 4 Ιουνίου του 2022, ενώ τα εισιτήρια θα ξεκινήσουν να πωλούνται στις 8 Οκτωβρίου.

Μαζί του θα εμφανιστούν οι Kasabian, Michael Kiwanuka, Fat White Family και Goat Girl.

Ο ίδιος ο Gallagher δήλωσε: «Θα είναι βιβλικά. C'mon You Know. LG x»

I'm absolutely buzzing to announce that on 4th June 2022 I'll be playing Knebworth. It's gonna be biblical. C'mon You Know. LG xhttps://t.co/ierDSzgJBF pic.twitter.com/GsNw9P8non