Το διαστημικό τους βίντεο για τη συνεργασία τους, “My Universe”, μοιράστηκαν οι Coldplay και οι BTS, που κυκλοφορεί από τις Parlophone Records/Big Hit.

Τοποθετημένο σε έναν μακρινό γαλαξία με τίτλο The Spheres (από τον νέο δίσκο των Coldplay, Music of the Spheres), η rock μπάντα και τα είδωλα της K-pop συνεργάζονται με ένα supergroup εξωγήινων που ονομάζονται Supernova 7, ώστε να σώσουν τη μουσική από την ποινικοποίηση.

Το βίντεο σκηνοθέτησε ο Dave Meyers, ενώ το “My Universe” κυκλοφορεί και σε acoustic version, αλλά και στο “Supernova 7 Mix”.

Το “My Universe” είναι το δεύτερο single μετά το “Higher Power” από το ένατο studio album των Coldplay, ενώ πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 15 Οκτωβρίου.

Οι BTS εμφανίστηκαν ψηφιακά στο set των Coldplay στο Global Citizen Live την προηγούμενη εβδομάδα, όπου οι rockers εμφανίστηκαν onstage με την Billie Eilish και τον FINNEAS, την Camila Cabello και τον Shawn Mendes.

Δείτε εδώ το βίντεο για το “My Universe”: