Μία νέα μπάντα δημιούργησε ο Eddie Vedder, με την οποία έπαιξε ζωντανά στο Ohana Festival της California το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, σε ένα set γεμάτο από covers άλλων καλλιτεχνών.

Στο φεστιβάλ ήταν να εμφανιστούν αρχικά οι Kings of Leon, που ακύρωσαν τελευταία στιγμή εξαιτίας του θανάτου της μητέρας τους.

Στη μπάντα του Vedder έπαιξε ο drummer των Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, αλλά και ο νέος κιθαρίστας των Pearl Jam, Josh Klinghoffer.

Κατά τη διάρκεια του set, ο Vedder και η παρέα του επέλεξαν κομμάτια των R.E.M. και του Prince, πριν ο Vedder να αφιερώσει το solo single του, “Long Road”, στους Followills και την εκλιπούσα μητέρα τους.

Η μπάντα έπαιξε επίσης ζωντανά το κομμάτι των Kings of Leon, “Molly’s Chambers”, χωρίς ωστόσο να υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτό.

Οι Kings Of Leon ανάρτησαν ένα tribute στη μητέρα τους στα social media, ενώ ο drummer τους, Nathan Followill, έγγραψε: «Μπορείς επιτέλους να αναπαυθείς. Θα αισθάνομαι το φιλί σου κάθε φορά που θα με φυσάει ένα αεράκι, και το κλείσιμο του ματιού σου σε κάθε ακτίνα του ήλιου που με χτυπά».

Δείτε εδώ το βίντεο από την εμφάνιση της μπάντας του Eddie Vedder:

Brooke - "YOU GUYS, Eddie Vedder has Purple Rain on his sound check set list at Ohana …. this tribute album hunch might be right … 🤷🏻‍♀️" https://t.co/lAPxJ7pcvu pic.twitter.com/GW2JbW6XxZ