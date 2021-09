Το “Fix You” ερμήνευσαν οι Coldplay μαζί με τη Billie Eilish και τον αδερφό της, Finneas, στο Global Citizen Live event στις 25 Σεπτεμβρίου.

Οι συναυλίες φιλανθρωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια του Global Citizen Live έγιναν σε δεκάδες πόλεις ανά τον κόσμο, σε ένα 24ωρο broadcast και livestream.

Στη Νέα Υόρκη, οι Coldplay υπήρξαν οι headliners, ενώ τους συνόδευσε η Eilish και ο Finneas στην ερμηνεία ενός από τα πιο δημοφιλή τους κομμάτια.

Όσον αφορά σε άλλες πόλεις, στο Παρίσι τραγούδησαν οι Ed Sheeran, Doja Cat, H.E.R. και Christine and the Queen, στο Λονδίνο οι Duran Duran με την Kylie Minogue, αλλά και οι νικητές της Eurovision, Måneskin, ο Nile Rodgers και οι Chic, και ο Rag’n’Bone Man. Το line-up στο Los Angeles περιλάμβανε τους Stevie Wonder, Adam Lambert, Chloe x Halle, Demi Lovato, H.E.R., ONEREPUBLIC, Ozuna, The Lumineers και τους 5 Seconds of Summer.

Συναυλίες δόθηκαν επίσης στο Lagos, το Rio de Janeiro, το Sydney, τη Seoul, τη Mumbai και σε άλλες πόλεις.

Δείτε εδώ το βίντεο από την ερμηνεία των καλλιτεχνών:

Φωτογραφία: YouTube screenshot