Ένα remake της ταινίας The Bodyguard ανακοίνωσε πως ετοιμάζει η Warner Bros. Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της, η ταινία με πρωταγωνιστές τους Whitney Houston και Kevin Costner θα αποκτήσει ένα νέο σενάριο, το οποίο πρόκειται να επιμεληθεί ο υποψήφιος για βραβείο Tony το 2020, Matthew López.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, το cast της ταινίας δεν έχει ανακοινωθεί.

Το soundtrack της ταινίας The Bodyguard είναι το πιο επιτυχημένο σε πωλήσεις όλων των εποχών, ενώ οι εισπράξεις του άγγιξαν τα 400 εκατομμύρια παγκοσμίως, με την ταινία να γίνεται η πιο επιτυχημένη για το 1992 μετά τον Aladdin της Disney.

Σε άλλα νέα, η Βρετανίδα ηθοποιός Naomi Ackie, γνωστή από τις ερμηνείες της στην ταινία Star Wars: The Rise of Skywalker, αλλά και στη σειρά του Netflix, The End of the F***ing World, πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στο επερχόμενο biopic της Houston με τίτλο I Wanna Dance with Somebody.