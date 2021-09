Οι Foo Fighters είναι πάντα έτοιμοι να δοκιμάσουν κάτι καινούριο, γεγονός που αποδεικνύεται από τις πρόσφατες δηλώσεις του Dave Grohl ο οποίος πρόσφερε στο κοινό ένα teaser ως προς το που θα κινείται μουσικά ο νέος δίσκος του συγκροτήματος. Το νέο λοιπόν πόνημα των Foo Fighters θα αποτελεί μια στροφή προς την jazz, τη folk, αλλά και τις ψυχεδελικές εκφάνσεις της prog-rock, με τον Grohl να δηλώνει επίσης ότι κάθε άλμπουμ των Foo Fighters αποτελεί την απάντηση στο προηγούμενό τους, οπότε τώρα πρέπει να φτιάξουν έναν «τρελό» prog-rock δίσκο.

Ο Grohl ωστόσο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να γράφει, αλλά προτιμά να παίζει στην καθημερινότητά του παλιότερα κομμάτια των Foo Fighters. Είναι μια συνήθεια που σύμφωνα με τον bandmate του, Pat Smear, που έπαιξε για σύντομο χρονικό διάστημα με τον Grohl στους Nirvana, τον διαχωρίζει πλήρως από Kurt Cobain. Και σαν απόδειξη για αυτό υπάρχει το κομμάτι των Foos από το 2011, “Walk.”

«Κάθε βράδυ τραγουδά το στίχο ‘I never want to die’» ανέφερε ο Smear σε συνέντευξή του. «Κάθε φορά τον βλέπω και σκέφτομαι τον Kurt. Κάθε φορά. Γιατί ο Kurt ήταν της λογικής, ‘I hate myself and I want to die.’ Και αυτή ακριβώς είναι η διαφορά τους. Και εγώ λατρεύω να είμαι με άτομα που αγαπούν τη ζωή».

Ο Grohl έχει επιβεβαιώσει στο παρελθόν ότι το “Walk” ήταν η αντίδρασή του στο θάνατο του Cobain. «Το κομμάτι έρχεται από την ημέρα μετά το θάνατο του Kurt. Όταν ξύπνησα εκείνη την ημέρα και συνειδητοποίησα ότι δεν είναι πια εδώ, ότι ενώ εγώ ξύπνησα και πίνω τον καφέ μου, αλλά εκείνος όχι, ότι θα ανοίξω το ραδιόφωνο και εκείνος όχι, τότε κάτι άλλαξε μέσα μου».